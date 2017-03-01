行政院：H7N9禽流感未在台灣擴散
行政院副院長林錫耀今天表示，目前台灣的雞、鴨場都沒發現有感染H7N9病毒，日前一名台商感染H7N9而去世的病例，可以確定是境外移入，也沒有在台灣擴散。
民主進步黨今天下午舉行中常會，民進黨發言人楊家俍會後轉述林錫耀在會中報告。林錫耀說，H5N6的部分，從24日一週禁宰令解除後，雞的部分已沒再有新的疫情發生，之前撲殺的雞場，都有經過消毒、檢查，沒有問題後，就會讓養雞戶再養雞。
林錫耀說，鴨鵝的部分因為跟雞比較不同，鴨鵝感染後會有潛伏期，所以現在都是要求鴨鵝送屠宰前，都要檢查無誤才可送屠宰場。
日前有一名台商感染H7N9而去世，林錫耀說，那名台商在2月時去中國大陸，回來之後感覺自己罹患H7N9，已在日前過世；目前台灣的雞、鴨場都沒發現有感染H7N9病毒，所以這個病例可以確定是境外移入，也沒有在台灣擴散。1060301
(中央社)
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