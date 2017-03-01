電子轉診系統上路 平均5分鐘可開單

鼓勵民眾看病先到基層診所，電子轉診系統今天上路。健保署長李伯璋說，有患者已成功轉診，且派出虛擬病患測試，平均5分鐘可開一份轉診單，「運作還算順利」。

為了強化分級醫療，衛福部長陳時中日前拋出「轉診優先」構想，希望經基層診所轉診到大醫院患者，看診、住院可望享有優先權，提高民眾到基層診所看診誘因。

衛生福利部中央健康保險署電子轉診平台今天推出上線使用，截至下午4時，共21家醫療院所正式上線。

健保署長李伯璋說，轉診件數共25件，主要是診所轉診到附近醫院或合作醫院。其中12件接受轉診醫院已受理，其中2人已協助掛號及看診完畢，且轉診診療結果也轉出給院所。

李伯璋也說，今日也有106名虛擬病人測試，71家院所參與測試，平均一份轉診單填寫時間約5分鐘。據院所表示，系統整體上使用還算順利。

轉診是台灣醫療體系既有的制度，按健保申報資料，民國105年西醫門診經過轉診就醫的件數近200萬件，平均一天近6000件。

李伯璋說，落實分機醫療希望民眾可以先到基層診所看診，但有時候民眾會擔心診所設備不足，可能就跑去大醫院，現在有電子轉診平台，民眾到診所看診，如果需要轉診，就透過系統轉過去，節省醫院掛號時間。

他說，大醫院看診完，也會把資訊再回傳給診所，方便基層診所協助患者。未來希望轉診的服務量都可以轉到這個電子轉診平台，促使醫療資源有效率使用，院所分工合作，民眾得到最好的照護。

健保署副署長蔡淑鈴表示，過去民眾要轉診，需拿轉診單到大醫院的櫃臺辦理，比較耗費時間，現在有電子平台，在診所就能完成作業。但所謂的「優先」看診，並非隨到隨看，同樣也要候診。

健保署呼籲，轉診醫院可由轉診醫師與病人討論轉至適當醫院，至於轉診科別，應尊重轉診醫師專業建議。1060301

(中央社)