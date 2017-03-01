總統府:促轉條例 沒有違憲問題

總統府發言人黃重諺今天說，促轉條例、政治檔案法，都進入立法階段，重點是希望能夠釐清當時政府在施政上不當的地方，就當事人的權益、名譽給予復歸的機會，沒有違憲問題。

總統蔡英文昨天表示，希望促進轉型正義條例本會期可以通過立法；不過，國民黨今天說，促轉條例所要推動事項，既有的檔案法即可涵蓋，民進黨推動的促轉條例違反憲政主義、保護個資原則，是政治操作。

黃重諺今天回應指出，轉型正義的追求是每一個從威權過度到民主國家的必經過程，也攸關民主的再鞏固與社會的再凝聚，事實上，它也是國人高度期待的政治工程。

他說，過去以來，無論從不當黨產的處理，到威權時期政府傷害人權、錯誤措施的一些真相調查與權利的復歸，都是政府的責任；為了要促進轉型正義的落實以及釐清威權時期政府不當侵犯國民權益與人權的真相，新政府上任後持續處理不當黨產，相關的法治作業，例如促轉條例、政治檔案法，也都進入立法階段。

黃重諺強調，重點是希望能夠釐清當時政府在施政上不當的地方，就當事人的權益、名譽給予復歸的機會，「沒有違憲的問題」；台灣作為一個自由民主的國家，這才是國家利益、奠定國家發展的基礎。

另外，對於國家保防工作法草案遭質疑是「人二復辟」。

黃重諺說，這項法案，基本上是因為過去以來，包括共諜案等狀況，政府要做整體國家安全上的因應，至於法律的規劃、設計，仍在行政機關的作業當中，這部分由行政機關進行。

黃重諺指出，所謂「人二」，是過去在戒嚴時期、威權獨裁政府用來監控人民的方式，這與現代民主國家，針對維護國土安全，避免敵對、外來各種傷害的預防，「完全是兩回事」。

他說，國內政治上，或許有些人本能會覺得，這是要對一些人肅殺，但是，現在怎麼會有「人二」這種東西？

另外，有媒體報導「保防法踩紅線 府院打臉調查局」，對此，黃重諺說，「沒有這樣的問題」，程序上，草案也還沒有報到行政院，還輪不到府院表達相關意見的階段。1060301

(中央社)