歡慶婦女節 澎湖博物館婦女免費入場
聯合國從1975年國際婦女年開始慶祝國際婦女節，確認普通婦女爭取平等參與社會的傳統。1977年大會通過了一項決議，請每個國家按照自己的歷史和民族傳統習俗，選定一年中的某一天為聯合國婦女權利和世界和平日。因此，將每年3月8日訂為國際婦女節，慶祝婦女在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻和取得的巨大成就而設立的節日。
澎湖縣政府文化局為歡慶婦女節的到來，提高公眾對於婦女各方面地位的認識及倡導男女平等之平權觀念，並感念全天下偉大的女性同胞對於國家、社會、家庭等各面向的付出及辛勞，特別規劃在屬於婦女的專屬節日中，可以安排一天的博物館輕旅行活動；文化局將於婦女節當天(3月8日)，開放澎湖生活博物館、澎湖海洋資源館、澎湖開拓館、澎湖第一賓館等4個館舍，優惠女性同胞免費入館參觀。澎湖生活博物館開館時間為9時至17時(入館時間最晚為16時30分)，澎湖海洋資源館、澎湖開拓館及澎湖第一賓館開館時間為9時至12時，下午14時至17時。
文化局誠摯的邀請偉大的女性朋友們，在婦女節這個特別的日子裡，不妨來趟親近博物館之旅，感受不同館舍所呈現的展示魅力，以及透過參訪增加對於澎湖的各種生活面向、海洋資源及文化資產之認識。
(中時)
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