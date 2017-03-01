「築夢工坊」教手作種籽項鍊 抗癌鬥士林再發勉癌友
去年榮獲第10屆抗癌鬥士林再發，罹患肺癌5年期間第6度轉移腦部水腫，分分秒秒都與死神拉鋸的他，在彰化基督教醫院團隊協力下，成立教大家手作種籽項鍊的「築夢工坊～療癒小舖』，透過手作溫度，傳遞愛的祝福，成了癌友的加油站。
53歲林再發5年前罹患肺癌，經歷一次又一次的復發，深感人生無常；但第6度轉移腦部水腫，讓林再發曾經不認得家人了，眼下唯一心願就是「教大家手作種籽項鍊」。
彰基團隊及小舖志工們為圓林再發的夢，除了舉辦手作種籽項鍊課程，更為林再發舉行一場告別人生風景感恩聚會，林再發為太太戴上親手製作種籽項鍊，太太則回贈一雙手作紅色鞋子，希望先生遠離疼痛。
林再發的妻子貝金妹說，製作種籽項鍊對先生幫助很多，這幾年投入忙碌，讓先生開心忘了病情，林再發說，「人生可以沒事業，但不能沒志業。」召了癌友組成療癒小舖，成了彼此交流平台、心情加油站，看著大家日漸歡笑的模樣，發現藝術創作以及充滿希望的笑容也是療癒的良藥。
「種籽就是生命的傳遞」第6屆抗癌鬥士許正鑫也連夜趕工創作「春樹」，迎接希望之神，綠色牆上寫著「春來了，心也暖了」，療癒小舖聚集了多采多姿的作品，讓到訪朋友，感受到生命力，得到祝福和溫暖。
(中時)
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