身障者路邊停車沒優惠？彰縣將實施前兩小半價

彰化市實施路邊停車，每50個停車格都畫設1個專用停車格，使用率不到2成，長時間空蕩蕩，縣府將先採前2小時半小時優惠。（吳敏菁攝）

彰化縣公共停車收費管理自治條例上路，彰化市當領頭羊，元月率先實施、鹿港鎮也在周末日跟進，停車率已從不到3成，成長到4、5成，多數認同減少長期路霸，但身心障礙團體抗議沒優惠，縣府指縣內領有身心障礙停車證2萬多輛，將先實施前2小時半價優惠。

彰化市區14條道路574個停車格實施停車收費已經2個月，鹿港鎮500停車格周末日收費也1個月，員林鎮公所規劃744停車格則預計4月上路。

路邊收費實施以來，彰化市民最驚奇「以往路邊滿滿車子哪裡去了？」雖和預期停出率有落差，只達45％，但多數開車族認為，「趕走」長期占用的路霸，提升周轉率，停車真的方便多了，最不滿有些委外開單員態度不佳，車子才停就塞單，表示馬上要開走了，還被嗆「你去抗議、申訴啊！」

身心障礙團體也質疑各縣市都有優惠，建設處長林漢斌表示，每50個停車格都畫設1個專用停車格，但彰化市公所觀察，使用率不到2成，長時間空蕩蕩，經開會研討，考量縣內領有身心障礙停出證有2萬多輛，已有免繳牌照稅等優惠，將先採前2小時半小時優惠，以免佔用真正需求者。

此外，市民不最滿一些人氣店家，門口招徠特別多的臨時停車，製造交通亂象，不可能每次都還一一去「檢舉」，警察也不是為這些店家特別站崗的，林漢斌表示，除了加強公設停車位，將召集店家門一起研討，要求發揮公德心，提供消費者停車格。

(中時)