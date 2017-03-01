台數科買東森電視 公平會附條件過關

台灣第4大有線電視多系統業者台數科斥資111.24億元收購東森電視65％股權，此案經公平交易委員會審議後，今宣布以附加2項負擔方式通過，包括要將頻道銷售方案費用提報給公平會檢視，並應將東森新聞台和東森財經新聞台送上MOD播送，強化數位匯流。

同意的原因方面，公平會表示，本結合案有助於業者引進資金，好用於加速頻道內容和畫質的提升，以及數位匯流發展，另外，包括有線廣播電視系統經營市場、多系統經營市場及衛星頻道節目供應市場等個別市場的結構，都未因本項結合案而有所改變，因此公平會決定不禁止其結合。

但公平會坦言，本案確實存有部分限制競爭的疑慮，例如台數科原本就自營5個上架頻道，未來台數科取得東森電視經營權後，恐出現把東森電視的頻道和自家頻道打包「搭售」的情形，另外，也擔心未來針對東森電視頻道的授權交易條件，在不同的系統業者之間有差別待遇，有些賣比較貴，有些卻賣比較便宜。

公平會副主委彭紹瑾表示，為進一步消減本案疑慮，所以依《公平交易法》對業者附加2項負擔，首先要求結合後5年之內，台數科及其結合事業要在每年6月1日前申報旗下頻道當年度的銷售辦法及授權契約金額等，以此做為監督。另1項是要求業者結合後6個月內，將「東森新聞台」、「東森財經新聞台」兩頻道在多媒體內容傳輸平台播送上架，例如中華電信MOD，好強化數位匯流。

公平會強調，公平會法定職權是針對限制競爭不利益及整體經濟利益進行審議，至於外界關切的其他問題，包括有線電視系統業者是否可經營新聞頻道、資金來源、財務操作槓桿比例是否過高、甚至有關黨政軍投資限制條款等，則屬國家通訊傳播委員會（NCC）及經濟部投資審議委員會的權責範疇。

(中時)