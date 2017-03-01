供地部署薩德 樂天中國官網遭駭癱瘓
南韓樂天集團供地部署薩德後，狀況不斷，樂天中國官網（lotte.cn）昨天下午起即陷入癱瘓，無法開啟網頁。樂天表示，經專家研判，應該是駭客發起病毒攻擊，導致官網癱瘓。
樂天集團有關人士表示，目前可發現部分網友對樂天官網的個別攻擊行為，但尚無有組織的攻擊或抵制行為。樂天公司在中國的員工正在密切關注相關情況，未雨綢繆防範突發情況。
南韓「聯合新聞通訊社」指出，對中國移動和中國聯通的有關資料進行分析的結果顯示，2月27日和28日樂天中國官網的流量驟增至平時的10至25倍左右。
樂天集團28日與南韓軍方就部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的用地簽署以地易地的協議。根據協議，樂天向國防部出讓慶尚北道星州高爾夫球場，國防部則將京畿道南楊州市軍用地轉讓給樂天。
樂天中國公司擔憂在中國大陸業務因此受到負面影響，同時也面臨很大的輿論壓力。1060301
(中央社)
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