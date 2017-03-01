日本武士反撲 山田哲人首打席開轟
中華職棒聯隊赴日交流，首戰以8比5獲勝之後，第二戰遭遇日本武士隊反撲，先發投手鄭凱文面對第1棒打者山田哲人，被敲全壘打，3局結束中職聯隊以0比1落後。
鄭凱文一開賽挨轟之後，投出2次四壞保送，但穩住場面不再失分，第2局讓日本隊7、8、9棒三上三下。中職聯隊第3局換上洋投艾迪頓（Nick Additon）中繼。
中職聯隊今天打線更動，但前一戰大放異彩的王柏融不變，仍是擔任第3棒、中外野手。王柏融1局下首次上場打擊，敲出外野飛球出局。
中職聯隊1局下由1棒打者陳傑憲率先安打，但無後續攻勢。日本隊先發投手菅野智之連續解決8名打者，直到3局上才又被陳傑憲敲出第2支安打。1060301
(中央社)
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