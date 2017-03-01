僑委會補助青年海外見習 報名25日止

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僑務委員會今天表示，僑委會將補助18歲至30歲青年，於暑假期間前往北美及澳洲等地的海外文教中心見習，每人補助新台幣2.5萬元至3.5萬元，即日起受理報名至25日止。

僑委會表示，「台灣青年海外搭橋計畫」將選送優秀在學青年，於暑假期間前往北美及澳洲等地的海外文教中心見習7天，以瞭解政府駐外機構及僑務工作的運作情形。參與本計畫的青年將安排拜訪僑團組織、參與當地僑社活動、市政參訪等，並安排住宿僑胞家庭。

僑委會說，凡是18歲至30歲的國內大專院校在學青年，符合具有中華民國國籍、通過全民英檢中級以上等條件者，可申請補助，即日起至25日止受理報名。

僑委會將對申請者進行書面審查與面試，預計錄取120名，將補助獲選青年機票、旅平險與簽證等費用，視見習地區補助2.5萬至3.5萬元，簡章與詳細辦法可至僑委會網站下載（網址：www.ocac.gov.tw）。1060301

(中央社)