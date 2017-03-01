政院：年改擬提高退撫基金管理人待遇
行政院政務委員林萬億今天表示，年金改革委員會今天召開基金管理專案會議，會中共識將提高公教退撫基金管理人待遇，提升基金投報率，其中牽涉組織與制度改造，將於17日再討論。
林萬億表示，目前公教退撫基金投資報酬率約2.9%至3.6%，若要期待投報率提高，涉及管理組織的定位、人事、投資標的與監理制度等。
林萬億說，今天會中達成4點共識，第一是基金的監督跟管理應做合理區分；第二，基金管理單位的人事要有彈性，待遇應提升，現在比照公務員的待遇是偏低的，缺乏誘因；第三，各基金海外投資比例高，要有效管理海外投資；第四，減少政治力介入基金管理，降低各方限制，讓專業可以發揮最大效用。
他表示，為了達成上述目的，退撫基金定位是否要改為行政法人、財團法人或公司化等，會中有不同的主張，大部分可以接受先以行政法人處理，但能否達到預期目的， 需要進一步思考。
他說，會中也有討論是否在年金新制上路後另立基金，以檢視年改和投資效益，以及是否可讓利害關係人自選投資組合等，17日將再度召開會議，討論這些細節與基金定位等問題。
另外，國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙今天表示，軍人的所得替代率應該要比公教高，他也希望爭取每個月新台幣4萬元做為每月基本生活保障；林萬億則表示，他第一次聽到這個數字，之前的討論都沒有提到4萬元，他也沒有這樣說過。1060301
(中央社)
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