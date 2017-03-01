高雄》旅遊大淡季 旅展登場有好康

剛過完228連續假期，進入旅遊淡季，高雄巨蛋國際旅展3日登場，好康撿便宜正是時候。（呂素麗攝）

過完農曆年、再加上228連假，國內進入旅遊大淡季，高雄巨蛋國際旅展3日至6日登場，強調好康撿便宜，國內住宿破盤價2折起；國外澳門3日行3000元有找，郵輪旅遊還買一送一，一趟歐美不用5萬元就能搞定，可謂俗擱大碗，旅遊淡季搶便宜正是時候。

旅展由高雄市新世紀觀光旅遊協會、威典展覽事業公司主辦，主辦單位表示，這次有200家參展廠商、307格攤位聯合展出拚促銷，搶攻全球旅遊淡季優惠；展覽時間平常為中午12點至晚上8點，而周休2日則從上午11點至晚上8點。

威典展覽事業公司專案協理陳威任說，3月初至4月清明節連續假期之前，是旅遊超級大淡季，旅行社、飯店要生存，降價吸引客人求生存

。

主辦單位表示，便宜行程有日本香川賞櫻4至5日2萬3800元起、黑部立山也推出5日3萬9800元起；長程線出團費用也大幅下修，土耳其11天2萬9900元起、澳捷德10天3萬9999元起，義大利10天4萬9900元起優惠，一趟歐美不用5萬元就能搞定！

體驗豪華遊輪也是這次旅展的重點，藍寶石公主郵輪、麗星郵輪、伯曼郵輪、歌詩達郵輪、迪士尼郵輪、海洋航行者號等，在旅展中推出超低價促銷；麗星郵輪高雄出發到香港、菲律賓6天5夜優惠價每人1萬8800元起、歌詩達郵輪─新浪漫號、幸運號下殺1萬6000元起等。

主辦單位說，郵輪之旅的沖繩5天4夜，高雄出發，6月限定航次，優惠價2萬800元，買一送一；沖繩、九州假期6天5夜，基隆出發，優惠價2萬4800元，也是買一送一。

主辦單位表示，開展前可上活動官網預約免費門票，持國旅卡可免費進場。

(中時)