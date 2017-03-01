少年簽賭欠債遭刺臀 警策動組頭等人投案

荀姓少年當街遭李嫌等人痛毆押人，並刺傷臀部。（張企群翻攝）

李嫌等人刺傷荀姓少年後，一哄而散逃離現場。（張企群翻攝）

李嫌（右2）與女友（左1）在李男父親（左2）陪同下，今天下午前往派出所到案說明。（張企群翻攝）

17歲荀姓中輟生沈迷網路運動簽賭，積欠同齡李姓組頭4萬餘元債務卻避不見面，上月4日晚上近11時許，遭李嫌夥同5男1女在北市中正區當街痛毆擄人，混亂中，有人持彈簧刀捅殺荀男臀部。

荀男負傷後，自行搭計程車返回新北市永和區住處，疑因頭部及安全帽毆擊，胸腹部位也被狂打，導致輕微腦震盪及脾臟等內出血，傷勢轉遽，由家人送往北市和平醫院急救並住進加護病房，經治療後，於6日轉往普通房養傷。

據警方說法，荀男於去年11月間，也曾因遭人挾持催討賭債，警方獲報到場時，當場逮捕押人的2名男子，依妨害自由罪嫌送辦。此次再因欠賭債被毆打刺傷，荀男及家人擔心簽賭曝光及害怕激怒對方遭致報復，因此未向警方報案，直至今早得知被媒體披露，事情鬧大了，荀父才於上午10時許向轄區中正二分局報案。

警方查知，荀男由文山區某高中轉學到中正區一間補校就讀，去年11月又告輟學，平日與年紀相仿的中輟生李姓嫌犯等人一起廝混，期間曾透過李嫌下注網路賭場，也贏過不少錢，但今年初手氣轉背，先後輸了4萬餘元賭債遲遲未清償。

李嫌不滿荀男贏了拿錢，輸了就避不見面，2月4日深夜近11時許，李嫌指示同夥陳男約荀男至中正區汀州路與廈門街口超商前碰頭，荀男先從永和騎車到超商附近女友家，再前往赴約。未料，旋即遭李嫌等6男1女當街圍堵痛毆，並要將他強行押走，荀男試圖掙脫抵抗，遭李嫌一方以彈簧刀朝他右臀部猛刺一刀，李嫌等人才一哄而散。

由於荀男與凶嫌等人原本熟識，警方迅速掌握他們的身分，今天下午即策動李嫌及其劉姓女友到案，傍晚另嫌陳男也出面投案。

至於外傳荀男被凶嫌「捅肛穿腸」，一度性命垂危，警方澄清荀男的診斷驗傷單內容是右臀部刺傷、大腸挫傷及脾臟出血，其中臀部傷勢是被刀子捅刺，體內傷勢則是遭毆打造成，並非從屁眼刺進體內，並非捅肛穿腸慘遭「爆菊」。

(中時)