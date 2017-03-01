六輕減煤台塑敗訴 行政院：不影響供電
台中高等行政法院今天判決六輕減煤案台塑敗訴，意即六輕需減少燃燒生煤2成，且許可證只展延2年。行政院發言人徐國勇今天表示，該判決對供電影響不大。
台塑六輕5張電廠許可證到期，2年前提出展延，雲林縣環保局要求減少使用生煤燃燒2成，許可證也只給2年，台塑不滿提出行政訴訟，台中高等行政法院今天宣判，雲林縣政府勝訴，台塑不排除提出上訴。
徐國勇下午受訪時表示，六輕總共有16部汽電共生機組，105年度售電給台電2.4億度；法院的判決是其中5部機組需減煤22%，根據台電初步計算，將影響發電量0.5億度，對供電量影響不大。
徐國勇表示，對於判決內容，經濟部、台電與環保署會繼續關注後續。他再次強調，不會影響供電。
至於該判決是否會影響未來經濟發展？徐國勇說，環保跟經濟發展在某一程度上會有些衝突，但更多應該是相輔相成，環境跟經濟都要永續經營。現在技術越來越進步，30年前的發電機組跟現在的機組，汙染程度不一樣，他認為應該不至於影響經濟發展。1060301
(中央社)
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