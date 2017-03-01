內政部：二二八基金會執行長依法選任
內政部今天表示，二二八基金會執行長職務沒有所謂任期保障，是與董事長同進退，現任執行長楊振隆的聘任及前執行長的解任程序都符合相關規定。
媒體報導，二二八基金會前執行長廖繼斌指控政府未經合法程序將其執行長職位拔除。
內政部晚間發布新聞稿指出，執行長的任務在執行會務，依二二八基金會章程規定，是由董事長提名報請董事會同意後聘任，並無任期的規定，現任執行長楊振隆由基金會依法選任。
內政部說，二二八基金會已於去年9月30日召開董事會中，經現任董事長薛化元提名並經董事會同意聘任楊振隆為執行長，同時解任前執行長廖繼斌，程序均符合相關規定，內政部對於二二八基金會上述決定也表示尊重。
內政部說明，依行政院規定，政府捐助財團法人董事及執行長選派前須報行政院核定，且初任年齡不得逾62歲，任期屆滿前年滿65歲，應於3個月內更換。但處理兩岸、國防或外交、貿易及科技事務的財團法人負責人或經理人，因有特殊原因或考量，報經行政院核准者，不在此限。
內政部表示，基於二二八基金會法定職權包括二二八事件的教育推廣、文化、歷史或人權的國際交流活動，內政部曾專案報請行政院同意該職務不受年齡限制。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。