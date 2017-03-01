自來水塑化劑超過建議值 環署評估列管

我要評比

環署去年委外針對飲用水質未列管26項目做調查，其中在嘉義蘭潭及台南楠玉2處淨水場測出常見塑化劑測值高於WHO建議值。環署表示，未來是否列管將評估，今年將擴大抽檢。

環保署去年委託中環科技公司針對全台淨水場抽驗包含重金屬、揮發性有機物質、農藥及環境荷爾蒙等26項非列管項目，其中分別在嘉義蘭潭及台南楠玉2處淨水場測出常見塑化劑鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP），嘉義為0.00866ppm、楠玉則為0.0111ppm。

由於2處測值都高於WHO建議值0.008ppm及美國最大限值0.006ppm，且環保署也曾在台中市豐原第一淨水場測出測值0.0124ppm，是歷來最大測值，因此環團呼籲環保署不應該輕忽，應將塑化劑列管並找出污染源頭。

環保署環管處處長袁紹英指出，塑化劑經過淨水場處理後都可以沉澱去掉，民眾不須太緊張，目前研判是由於塑膠碎屑飄散溶解，導致DEHP濃度較高，未來會將塑化劑列為今年淨水廠水質檢驗的重點項目並擴大抽檢場數，若有顯著影響會參考國外做法納管。1060301

(中央社)