口氣清新必備 Eclipse薄荷糖找任容萱、李玉璽共同代言

藝人任容萱、李玉璽共同代言「Eclipse®易口舒脆皮軟心薄荷糖」，現場互動活潑逗趣。（徐力剛攝）

新品「Eclipse®易口舒脆皮軟心薄荷糖」2種口味，即日起全台各大通路同步販售，建議售價39元／單包。（圖片提供／台灣箭牌）

Eclipse®易口舒推出全新「Eclipse®易口舒脆皮軟心薄荷糖」，有勁涼薄荷與檸檬薄荷2種口味，薄荷糖外皮清脆、內餡軟Q，即日起於全台各大通路現貨販售。

此次請到女神任容萱與男神李玉璽共同代言，活動現場合拍「Eclipse®易口舒清新打開新關係」影片，畫面逗趣十足。李玉璽表示，本身非常喜歡薄荷清涼舒服感覺，也會隨身攜帶脆皮軟心薄荷糖保持口氣清新，自信又不尷尬，是拍戲的小幫手。任容萱也透露，重要場合難免緊張，上台或開錄前嚼一嚼脆皮軟心薄荷糖，清甜香味幫助口氣清新，心情也變輕鬆。

箭牌北亞區企業事務總監賴櫻暖說，Eclipse®易口舒鼓勵大家面對面溝通開啟新關係，產品持續推陳出新，以清新口氣迎接每一天。

(中時)