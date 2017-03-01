再棒打王牌 王柏融對菅野智之敲安打
2017年中職日職對抗賽第2戰，今天(1日)繼續在日本福岡巨蛋進行，昨日砲轟日本隊的王柏融，此戰仍擔任中職聯隊先發第3棒、中外野手，面對日本隊王牌菅野智之，4局下第2度對決時，掃出右外野方向安打，目前2戰合計5打數4安打。
王柏融昨日從則本昂大手中轟出2分全壘打，之後對牧田和久、岡田俊哉都擊出安打，單場3支3，此戰他繼續先發，面對日本隊排出的先發投手菅野智之，首打席擊出二壘上方飛球遭到接殺，但4局下再度對決菅野智之，這次成功擊出右外野方向安打。
(中時電子報)
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