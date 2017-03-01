公路總局連假抓20台遊覽車「大餅」有問題 召回63台
二二八連續假期，交通部公路總局所屬各公路監理機關，會同警察機關至各重要道路、風景區、服務區及客運場站等處所實施不定點聯合稽查勤務。
公總表示，228連續假期遊覽車聯稽路檢勤務共計63班次，其中有18班次係會同觀光局進行聯合稽查勤務，擇定國人較常前往之旅遊景點進行稽查，連續假期間共攔查1,337輛次遊覽車。
公總指出，大部分遊覽車均符合規定，但仍查獲違規79件，主要是20件行車紀錄器（俗稱大餅）無法正常運作，或未依規定使用致無法正確紀錄資料、15件未依規定於車身標明指定標識（如出廠年份、座位數、甲或乙類大客車）、13件滅火器壓力不足或逾有效期限、8件未隨車攜帶派車單或未確實填寫，均已分別依規定舉發處罰，其中又有63件涉及車體安全設備不符規定者，已通知召回臨檢。
公總說明，稽查項目包括對遊覽車相關如安全門、緊急逃生口、擊破器及輪胎等設備與駕駛人資格加強查核，並依查獲具體違規事實依規定舉發處罰，另如違規事項涉及擅自變更車體規格或安全設備不符規定者，並已責令改正及將再實施臨時檢驗確認改正情形。
公總也特別呼籲，民眾搭乘遊覽車途中要養成繫安全帶的習慣。
(中時)
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