港都盃田徑賽》被壘球K到受傷 美女吳家如奮勇奪金
就讀台北市士林高商二年級的跳高美女吳家如，兩周前在學校練習的時候被壘球隊員擊出的球K到左腳踝，導致踵了一個大包，被迫休息一個多禮拜，1日南下高雄參加港都盃全國田徑錦標賽，帶傷出賽的她在撐竿跳高項目跳過3公尺80，首度在港都盃稱后，可惜挑戰4公尺01失敗，無緣創個人最佳紀錄。
長相甜美的吳家如，去年在越南亞青賽雖然發揮不佳，但仍以3公尺60為台灣拿下一面銅牌，去年底在宜蘭的全國錦標賽跳出個人最佳3公尺92。吳家如的教練王文祥表示，家如日前被迎面而來的壘球擊中左腳踝，一個多禮拜沒有練習，這次港都盃主要是讓她恢復比賽感覺，主要目標放在接下來的新北市青年盃與全中運，希望達到4公尺10的印度亞洲錦標賽參賽資格。
吳家如從3公尺60起跳，第二次跳過後直接將高度拉到3公尺80，沒想到前兩次都因為碰到膝蓋而失敗，直到第三次才以完美弧度過關。
在教練的授意下跨過3公尺91的大會紀錄以及4公尺大關，直接挑戰4公尺01，可惜家如三次都敗在半空中的衡桿上，以失敗告終。
吳家如賽後表示，平時練習都能跳過4公尺10，但很倒楣竟在賽前受傷，腳踝腫了一個大包，即便現在跑起來沒有大礙，但心中還是感覺怪怪的，沒能抓住空間感，有點失望。
與吳家如同樣就讀北市商的林映彤，以3公尺70達到5月泰國曼谷亞青少參賽資格，這是她個人第一次取得國際賽門票，但也是亞青少的最後一屆，因為亞洲田徑總會已決定不再舉辦亞青少比賽了。
對於能夠參加最後一次亞青少比賽，林映彤感到非常開心，但也有點緊張。王文祥說，上屆亞青少女子撐竿跳高金牌成績僅有3公尺70，映彤有機會挑戰金牌。
(中時電子報)
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