八仙重新開園有望？傷者家屬：對司法早已失去信心

我要評比

台北高等行政法院今天撤銷交通部觀光局對八仙樂園的停業處分，代表八仙樂園開園露出曙光，但業者卻異常低調，不願回應，目前無法得知業者態度以及開園規畫。

台灣627八仙塵爆公安事件受害者保護協會常務監事王鈺琇則痛批司法不公，對於八仙的過失，家屬還沒等到答案，法院竟就這樣撤銷停業處分。

王鈺琇說，八仙樂園15項遊樂設施，有8項沒有在交通部觀光局核准範圍，「事隔兩年，設施會突然合格？」就算重新開園，也沒人敢去。

但也有自稱八里人的網友表示，「期待八仙重新開園，可以創造就業機會！」期待八里的夏天重拾昔日熱鬧光景。

八仙樂園員工則私下透露「當然樂觀其成」，指八仙樂園除了水上樂園，還有溫泉、生態世界等，但塵爆之後全部都被停業，蒙受很大損失。

(中時)