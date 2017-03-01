廣州立法 永遠保護濕地

廣州將立法保護海珠濕地。（取自新浪微博＠廣州旅遊）

大陸廣東省廣州濕地資源豐富，總面積達7萬9283.97公頃（不包括水稻田），占大陸面積10.7%，被稱為「南肺」。為了保護廣州濕地，維護濕地生態功能和生物多樣性，廣州市政府法制辦擬訂《廣州市濕地保護規定（草案徵求意見稿）》（以下簡稱《規定》），並於2月27日公開徵求社會各界意見。

《規定》強調，廣州市政府應將濕地納入生態紅線以及生態控制線範圍，確保濕地生態功能不降低，面積不減少，性質不改變。

如果要利用濕地資源進行生産經營、休閒旅遊、科學研究、科普教育等活動，要符合濕地保護規劃，與濕地資源的承載能力和環境容量相適應，不得破壞濕地生態系統的基本功能，不得超出濕地生物資源的再生能力，不得破壞野生生物棲息和生長環境。

在廣州濕地生態中，最重要的就是海珠濕地。此處是在珠三角河涌濕地基礎上，形成的半自然果林、河涌、湖泊複合濕地生態系統，河網密布，氣候調節、調洪蓄洪、水質凈化等生態服務功能非常顯著，為廣州提供特別重要的生態安全保障和良好的生態環境，被譽為「廣州綠心」。

因此，《規定》特別設了「海珠濕地保護特別規定」專章，強調對海珠濕地實施永久性保護，保持海珠濕地面積不減少、類型不改變、功能不降低；海珠濕地內商業活動經營者，應當在營業執照核定的經營場所和經營範圍內從事經營活動。

(旺報)