廣州立法 永遠保護濕地
大陸廣東省廣州濕地資源豐富，總面積達7萬9283.97公頃（不包括水稻田），占大陸面積10.7%，被稱為「南肺」。為了保護廣州濕地，維護濕地生態功能和生物多樣性，廣州市政府法制辦擬訂《廣州市濕地保護規定（草案徵求意見稿）》（以下簡稱《規定》），並於2月27日公開徵求社會各界意見。
《規定》強調，廣州市政府應將濕地納入生態紅線以及生態控制線範圍，確保濕地生態功能不降低，面積不減少，性質不改變。
如果要利用濕地資源進行生産經營、休閒旅遊、科學研究、科普教育等活動，要符合濕地保護規劃，與濕地資源的承載能力和環境容量相適應，不得破壞濕地生態系統的基本功能，不得超出濕地生物資源的再生能力，不得破壞野生生物棲息和生長環境。
在廣州濕地生態中，最重要的就是海珠濕地。此處是在珠三角河涌濕地基礎上，形成的半自然果林、河涌、湖泊複合濕地生態系統，河網密布，氣候調節、調洪蓄洪、水質凈化等生態服務功能非常顯著，為廣州提供特別重要的生態安全保障和良好的生態環境，被譽為「廣州綠心」。
因此，《規定》特別設了「海珠濕地保護特別規定」專章，強調對海珠濕地實施永久性保護，保持海珠濕地面積不減少、類型不改變、功能不降低；海珠濕地內商業活動經營者，應當在營業執照核定的經營場所和經營範圍內從事經營活動。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。