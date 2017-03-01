撤銷八仙停業處分 新北：不影響傷者訴訟

台北高等行政法院撤銷交通部觀光局對八仙樂園的停業處分。新北市法制局副局長許宏仁強調，本次行政判決不會影響傷者及家屬民事及刑事求償，未來市府仍會持續協助傷者及家屬。

許宏仁表示，目前刑事部分因八仙業者皆不起訴，傷者已二度提出再議，高檢署也二度發回要求士檢再調查；而民事部分的團體訴訟，去年6月已起訴，也持續有傷者加入團訟。另，目前則未有傷者提出國家賠償。

新北市府則表示，八仙傷友仍持續復健，身心創痛也未撫平，受害者與業者間的團體訴訟，仍在進行中。新北市府會繼續協助受害者和家屬，在賠償、復健等項目上，爭取最大的權益。

(中時)