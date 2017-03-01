高雄內門宋江陣 4日至14日內門南海紫竹寺登場

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2017高雄內門宋江陣4日登場，市府祕書長楊明州（中左）與觀光局長曾姿雯（中右）今天在記者會上大力促銷。（呂素麗攝）

2017高雄內門宋江陣4日登場，總舖師辦桌，1桌4500元，即時起接受訂桌。（呂素麗攝）

2017高雄內門宋江陣4日登場，觀光局長曾姿雯（左）介紹內門伴手禮。（呂素麗攝）

內門國小學生將擔任小小解說員，今天在記者會上先小試身手。（ 呂素麗攝）

2017高雄內門宋江陣將於4日至14日在內門南海紫竹寺登場，除了宋江陣比賽，更有總舖師辦桌美食，今年更推出1人獨享的羅漢餐。

內門宋江陣今年進入第13年，每年都吸引數萬人湧進內門，陣頭比賽高額獎金及道地的內門總舖師辦桌，更是年年的重頭戲，為內門觀光創造不少產值。

市府觀光局表示，今年「全國高中職暨大專院校創意宋江陣頭大賽」已有7支宋江陣隊伍報名參賽，一較高下，要挑戰100萬元獎金；其中已經衛冕2年的台南大學，今年能否再奪百萬冠軍獎金，抱回「王者之璽」，成為矚目焦點。

今年並有內門國小學生擔任小小解說員，在活動現場為民眾解說宋江陣的故事。

除了宋江陣，內門總鋪師辦桌每年都吸引許多民眾訂桌，品嘗老師傅拿手好菜，傳統的筍干封肉、白切山雞等大菜，今年1桌4500元，即時起接受訂桌，要品嘗內門總舖師拿手辦桌佳餚的民眾，速向內門南海紫竹寺訂桌。

(中時)

2017高雄內門宋江陣4日登場，橫山宋江陣今天在記者會上表演傳統宋江陣。（呂素麗攝）

2017高雄內門宋江陣4日登場，今年特地推出1人獨享的「羅漢餐」，1份150元。（呂素麗攝）