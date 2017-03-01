民眾對兩岸國安信心崩潰 林濁水：小英竟輕率以對！
日前美麗島電子報民調指，小英總統處理兩岸危機的能力僅38.6%民眾有信心，沒信心的民眾高達49.4%。陸委會反駁說近9成民眾認為維持台海和平穩定是兩岸共同責任：小英總統也說此立場為絕大多數國人所支持。前民進黨立委林濁水不滿說，陸委會反駁根本文不對題，總統的反應則太避重就輕，這樣的反駁和反應都很糟糕！
林濁水點出，民調指的是民眾多數認為蔡總統沒有達成政策目標，陸委會民調卻以多數民眾支持蔡總統追求的目標回應，根本文不對題；總統不正視兩岸政策已從她的強項變弱項的民眾觀感，還硬要反駁，愈反駁恐怕民眾只會愈失去信心。
民眾在短短的期間對總統的兩岸政策，從高度滿意演變到信心迅速崩盤，兩岸從她本行的強項變成民眾高度不信任的弱項，問題實在非同小可。9個月來民意趨勢很清楚，小英竟還對民調輕描淡寫，沒有合理交代。
林濁水憂心說，總統的心情和民眾迥然悖離，讓民眾的感受只有更加挫折，疑慮不只不能消除，對總統的不信任的程度只會持續加深。
(中時電子報)
文章來源：林濁水臉書
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