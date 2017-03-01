淘汰舊機車　桃園補助計畫看這

環保局鼓勵民眾汰換舊機車。（環保局提供）

桃園市政府環保局配合行政院環保署推廣「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，並結合桃園市發展低碳綠色城市自治條例，公告「發展低碳綠色城市低碳運具設施補助實施計畫」，藉由獎補助方式鼓勵民眾淘汰二行程機車，也減少空氣污染。

環保局表示，淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法今年元月1日開跑，節制明年底可申請辦理，計畫則包含淘汰二行程機車補助2000元、淘汰二行程機車換購電動（輔助）自行車補助1萬元、電動機車鋰電池補助上限4000元、設置電動二輪車充（換）電設施補助上限1萬元。

除此之外，新購電動大客車每輛可補照150萬元，設置電動大客車充（換）電設施每座補助50萬元、新購電動機車最高可補助2萬5000元、淘汰二行程機車換購電動機車最高補助3萬1000元，新購電動（輔助）自行車也可補助6000元。

環保局長沈志修表示，民眾若要申請淘汰二行程機車的相關補助，別忘記要檢附車輛異動書及車輛回收管制聯單影本各1份，計畫的補助金額明年起也將配合環保署政策逐年下降，呼籲有意更換電動車的桃園市民把握此機會。

(中時)