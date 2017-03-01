全國中等學校小論文比賽 成功工商學生獲佳績
桃園成功工商學生在105學年度第1學期全國中等學校小論文比賽中，獲得3件特優、4件甲等的佳績，校長鄒紹騰表示，他藉由推動全校閱讀的方式，鼓勵全校學生勇於參加各項全國徵文比賽，成績僅次於武陵、桃園、壽山等3所公立高中。
經常拿全班第一名的學生游雅琇說，參加比賽是希望藉獨立獲獎取得更多升學優勢，不服輸的她在撰寫過程中遭遇過不少瓶頸，但因為有老師的肯定、鼓勵和指導，才能用意志力獲得特優。
得獎的阮地謦和林新翊，則都對動畫電影有興趣，藉由撰寫輕快流暢的小論文，搭配畫面、劇情及音樂的3大元素，獲得評審青睞，張雅涵和陳慧茹則是在蔡學偉老師的鼓勵下，把作品轉化成小論文，雙雙獲得特優。
校方表示，此次全國中等學校小論文比賽，成功工商投稿的17件作品中，就有7件獲獎，其中3件獲得特優獎，在桃園市排名第4，更是私立高中職第1，鄒紹騰則強調他治校的目標首在強化學生的品德力同時提昇學習力，展現出學校積極推動「悅」讀力的加強，讓學生藉由比賽獲獎建立自信心。
(中時)
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