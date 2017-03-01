南崗站主結構封頂 廣州地鐵十三號今年可望營運
廣州地鐵十三號線首期南崗站28日主體結構封頂，路線上所有車站土建工程也基本完成，十三號線首期今年年底開通試運營指日可待。廣州地鐵宣傳部表示，十三號線首期將是廣州首條採用8節車廂、最高設計時速100公里的地鐵，開通後，增城區新塘鎮居民最快1小時即可到達市中心。
十三號線首期西起魚珠，東至象頸嶺，沿線行經黃埔、增城兩區，為廣州的「東進」城市發展戰略提供重要契機。線路起於魚珠站，終點為新沙公路的象頸嶺站，途中經過新、舊107國道。全線均為地下線，全長約27公里，設11座車站，其中4座換乘站。
廣州地鐵十三號線項目負責人賀婷表示，十三號線分兩期建設，日後建設的二期將在首期的基礎上向西延伸，串聯起羅沖圍、東風路、珠江新城、琶洲、員村等客流密集區域。根據規劃部門預測，十三號線首期開通後，初期日均客流量約22萬人次，但全線開通後，日均客流量將達144萬人次，因此，結合遠期列車編組、運能儲備、乘客舒適度、線路長度等諸多因素，廣州地鐵決定在該線路採用最高運行速度為100公里/小時的8節編組列車。
廣州地鐵十三號線首期土建工程已完成85%，包括11座車站已全部封頂，7座車站進入設備安裝階段；10個區間中，8個已雙線貫通，2個正進行土建施工。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。