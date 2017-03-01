南崗站主結構封頂 廣州地鐵十三號今年可望營運

廣州地鐵十三號線首期南崗站28日主體結構封頂，路線上所有車站土建工程也基本完成，十三號線首期今年年底開通試運營指日可待。廣州地鐵宣傳部表示，十三號線首期將是廣州首條採用8節車廂、最高設計時速100公里的地鐵，開通後，增城區新塘鎮居民最快1小時即可到達市中心。

十三號線首期西起魚珠，東至象頸嶺，沿線行經黃埔、增城兩區，為廣州的「東進」城市發展戰略提供重要契機。線路起於魚珠站，終點為新沙公路的象頸嶺站，途中經過新、舊107國道。全線均為地下線，全長約27公里，設11座車站，其中4座換乘站。

廣州地鐵十三號線項目負責人賀婷表示，十三號線分兩期建設，日後建設的二期將在首期的基礎上向西延伸，串聯起羅沖圍、東風路、珠江新城、琶洲、員村等客流密集區域。根據規劃部門預測，十三號線首期開通後，初期日均客流量約22萬人次，但全線開通後，日均客流量將達144萬人次，因此，結合遠期列車編組、運能儲備、乘客舒適度、線路長度等諸多因素，廣州地鐵決定在該線路採用最高運行速度為100公里/小時的8節編組列車。

廣州地鐵十三號線首期土建工程已完成85%，包括11座車站已全部封頂，7座車站進入設備安裝階段；10個區間中，8個已雙線貫通，2個正進行土建施工。

(旺報)