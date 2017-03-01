拚高市長起跑 管碧玲成立勞工之友會
已有5名民進黨高雄市籍立委表態投入下屆高雄市長初選，立委管碧玲今天率先成立「管碧玲勞工之友會」，堅強的工會領袖群相挺，管碧玲也回應工會提出的3個訴求。
管碧玲率先晚上在圓山飯店成立勞工之友會，現場有800多名工會領袖及代表，包括中鋼工、郵政工會、石油工會和高雄市產業總工會等理事長等重要幹部都出席，「管碧玲勞工之友會」總會長由前高雄市勞工局長吳清賓出任。
高市議長康裕成、市議員陳信瑜和張豐藤等謝系成員都出席相挺。
工會代表宣示相挺並高喊「管碧玲當選」，這場管碧玲勞工之友會的成立，象徵高雄市長初選的競賽已經登場。
勞工團體提出3訴求並宣示要和管媽「站鬥陣，戰工線」，作伙延續高雄工運的價值。3訴求是勞動派遣是不公不義、侵害勞權，反對公部門歹鬼帶頭；重建勞工大樓成為「勞工之家」；高雄市勞工自治委員會重新運作，讓各行各業勞工協助擬定勞工政策。
管碧玲說高雄市是勞工城市，她選擇初選從勞工活動出發，現場有超過100個工會相挺，管碧玲希望工會代表未來轉換成為選舉的基層組織。她同時回應將研議落實勞工3訴求。
吳清賓表示，管碧玲長久以來關心勞工也協助勞工爭取權益，才能厚實勞工支持的實力。
相對管碧玲的大動作，陳其邁表示尚未規劃、林岱樺說走訪基層優先、趙天麟也宣示下週啟動新經濟列車要與市民對話、劉世芳還未成立後援會或之友會。1060301
(中央社)
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