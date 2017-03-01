下通牒 12家丁等遊覽車業限1個月改善
2月13日國5發生翻車事件後，交通部隔天就決定清查被列為丙等及丁等遊覽車公司，今天對12家丁等業者下通牒，限期1個月內改善，否則可勒令停止部分營業，再不改善可撤照。
公路總局統計，目前全台有931家遊覽車公司，去年公布的評鑑結果，有51家被評為丙等、21家為丁等。
交通部要求加速獎優汰劣，公路總局以兩週時間完成清查列丁等的業者，預計4月中清查被評為丙等的遊覽車業改善情形。
公路總局說，去年評鑑結果公布後，部分業者自行改善，21家被評為丁等業者中，已有9家改善完成，目前仍有12家不合格，已限期1個月內完成，否則將依公路法勒令停止部分營業，情節嚴重再不改善，則可撤照。
12家被下通牒公司名單如下：京華通運有限公司、今聯遊覽汽車股份有限公司、一山遊覽車客運有限公司、萬道通運股份有限公司、一坤通運有限公司、鈞翔通運有限公司、世偉通運有限公司、新阿羅哈遊覽車客運有限公司、玉仙通運有限公司、千進通運股份有限公司、湯城通運有限公司、來發汽車有限公司。1060301
(中央社)
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