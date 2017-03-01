亂丟死禽一天兩起 雲林拉警報

禽流感持續肆虐，各地禽情紛起，雲林今天發生亂丟死禽一天兩起，縣府表示，此舉將散播病毒，更加害養禽產業，呼籲業者千萬不要自己觸法又危害他人。

雲林縣動植物防疫所指出，一批家禽被發現丟棄在人煙稀少的大排水溝中，防疫人員出動打撈，並立即在現場及周邊消毒，防範病毒散播。

防疫所指出，上午防疫人員在台西有才寮大排和雲117線道交接處萬興橋上游，處理民眾丟棄已死的5隻鴨子、15隻雞，中午左右獲報，在虎尾惠來大排中發現7隻死鴨，又趕往處理，疲於奔命。

防疫所表示，今年1月在新虎尾溪下游康熙橋附近，發現傾倒死禽的馬姓業者，由縣府重罰新台幣20萬元，這次發現丟棄死禽，會以地緣關係循線追查，也將依法重罰。1060301

(中央社)