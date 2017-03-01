亂丟死禽一天兩起 雲林拉警報
禽流感持續肆虐，各地禽情紛起，雲林今天發生亂丟死禽一天兩起，縣府表示，此舉將散播病毒，更加害養禽產業，呼籲業者千萬不要自己觸法又危害他人。
雲林縣動植物防疫所指出，一批家禽被發現丟棄在人煙稀少的大排水溝中，防疫人員出動打撈，並立即在現場及周邊消毒，防範病毒散播。
防疫所指出，上午防疫人員在台西有才寮大排和雲117線道交接處萬興橋上游，處理民眾丟棄已死的5隻鴨子、15隻雞，中午左右獲報，在虎尾惠來大排中發現7隻死鴨，又趕往處理，疲於奔命。
防疫所表示，今年1月在新虎尾溪下游康熙橋附近，發現傾倒死禽的馬姓業者，由縣府重罰新台幣20萬元，這次發現丟棄死禽，會以地緣關係循線追查，也將依法重罰。1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。