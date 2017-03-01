潘安邦等紀念館整修 暫停開放

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澎湖篤行眷村文化園區中知名歌手張雨生及潘安邦的紀念館，澎湖縣政府即起進行整修暫停開放，盼趕在花火節前重新對外開放。

澎湖縣政府旅遊處表示，張雨生及潘安邦2座紀念館，屬縣內的魅力據點，由原有老舊的眷舍改設，但遇雨漏水嚴重，即起封館整修至4月9日，暫停對外開放。

縣府指出，張雨生及潘安邦的紀念館，收集不少2名歌手的作品、資訊等，陳列於館內，但因雨造成館內佈置受損。

縣府籲請遊客及民眾，封館期間勿強行進入展館內，以確保施工順利，期趕在花火節開幕時重新對外開放。1060301

(中央社)