補提監委 陳師孟劉文雄等11人出線

監察院有11席監委缺額待補齊，總統府今天公布提名名單，包括，前總統府秘書長陳師孟、前立委劉文雄、趙永清、瓦歷斯‧貝林、現任僑務委員會副委員長田秋堇等人出線。

11位被提名人將於明天由總統蔡英文接見，並由審薦小組召集人副總統陳建仁舉行記者會向社會正式介紹，隨後總統府會將總統咨文正式送至立法院，請國會進行人事案的審查並行使同意權。

總統府發言人黃重諺表示，蔡總統根據憲法賦予的職權，決定補提名現任台北市政府社會局機要秘書王幼玲、現任僑務委員會副委員長田秋堇、前立委瓦歷斯‧貝林、實踐大學建築設計學系兼任客座教授林盛豐、元貞聯合法律事務所合夥律師高涌誠、衛生福利部台北醫院顧問醫師張武修、前總統府秘書長陳師孟、海國法律事務所律師楊芳婉、前立委趙永清、親民黨副秘書長劉文雄、台灣高等法院台南分院法官兼庭長蔡崇義等11人為第五屆監察委員被提名人。

黃重諺說明，11位被提名人的專業背景多元，跨越各重要領域，包括社會福利、勞動保障、性別平權、環境永續、原民權益、工程及國土規劃、公共衛生、司法改革、交通建設與經濟財政等。

黃重諺說，這11位被提名人長期在其專業領域的努力深獲肯定，能夠符合監察委員行使職權的專業需求。

黃重諺表示，蔡總統希望能夠藉由此次的補提名強化監察院「守護人權」與「監督政府」兩項功能。特別是守護人權，是新政府施政的核心價值，這次補提名人中有多位長期關心弱勢、性別、勞工、環境、公衛、司改及原住民族權益等人權議題，期待他們在擔任監委後，能夠提升監察院守護人權的強度，以落實政府各部門的人權保障。

此外，黃重諺也強調，11位被提名人中，絕大多數曾任職於行政或司法部門，或具有民意代表的經歷，蔡總統希望他們未來透過實務經驗及對政府運作的瞭解，能對行政部門提出具體的針砭和建議。1060301

(中央社)