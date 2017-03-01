藏傳佛寺選址苗縣造橋 縣府樂觀其成

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財團法人佛教仁欽多吉仁波切基金會選定在苗栗縣造橋鄉推動「寶吉祥佛寺」開發案，住持上師仁欽多吉仁波切今天到縣府說明，縣長徐耀昌樂觀其成並盼宗教文化利益眾生。

由佛教仁欽多吉仁波切基金會主導的「寶吉祥佛寺」開發案，基地位於造橋鄉潭內段香格里拉樂園附近，全區可建築用地及施設停車場、道路、滯洪池等公共設施面積近6000容納3000人修行，宣揚佛法。

仁欽多吉仁波切今天率同基金會人員拜會苗栗縣政府，向縣長徐耀昌、造橋鄉長黃純德及相關局處說明開發案內容，爭取縣府對興辦事業計畫、環境影響說明及水土保持計畫採平行審查，以加速申請及建寺時程。

仁欽多吉仁波切指出，寶吉祥佛寺將完全比照西藏佛寺的樣貌興建，建成後可望成為藏傳佛教直貢噶舉派在台灣最大的佛寺，未來除定期舉辦法會淨化社會人心外，也將建立佛教文化交流中心，保存及推廣宗教文化、文物，並辦理社會救濟、急難救助、義診等服務，若計畫順利，期望在109年底落成啟用。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣好山好水、民風純樸，吸引不少宗教界來苗栗興建寺廟，對於此開發案樂觀其成，盼能成為宗教文化交流中心，利益更多眾生。1060301

(中央社)