12萬退伍軍人領終身俸 平均每月近5萬

根據國軍退除役官兵輔導委員會資料，全台灣目前約有12萬1949名退伍軍人領有終身退休所得，月退休俸加上18%優存利息，平均每個月可領4萬9379元。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會進行業務報告，朝野立委質詢時都關心退輔會對年金改革的態度。退輔會主任委員李翔宙表示，軍人的所得替代率應該要比公教高，他也希望爭取每個月新台幣4萬元做為每月基本生活保障。

民主進步黨籍立法委員羅致政質詢時指出，根據他向退輔會調閱的數字，目前共有12萬1949名退伍軍人領取終身退休所得，平均每月可領4萬9379元。

平均月退休所得是月退俸每月約3萬8519元，加上18%優惠存款利息平均約1萬4142元。羅致政指出，因為兩者計算基準有一些差異，因此若將兩者相加，所得數字前後會稍微有點不一致。

羅致政也指出，由於軍人自民國86年起停止累計優存，可以領取月退的人必須服役滿20年，因此目前幾乎所有領有月退的退伍軍人，同時都有18%優存利息；而這12萬多的退伍軍人並不包括「有18%利息，但沒有月退」的人，這些人可能是服役不滿20年不足領取月退俸條件，或是當初選擇一次領取退休金。1060301

(中央社)