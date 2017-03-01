疑吃霸王餐情侶被直播 大打出手進警局

花蓮一對情侶遭人在臉書貼文指控欠錢不還，還多次到餐廳吃霸王餐。昨晚有女網友發現他們行蹤並用手機拍照直播，結果雙方在店家門口大打出手，最後都被帶回警局偵訊。

警方表示，昨晚於花蓮市區帶回發生紛爭的3女1男，其中一對是情侶，另2女在臉書看到這對情侶行蹤，也跑到店家來，拿著手機對情侶拍照直播，但遭撥開，這4人就動手打起來。

警方說，當晚這對情侶在店家消費新台幣700多元，並未付款，不過店家說不追究，自負損失。發生紛爭的4人做完筆錄也都不提告，全案已記錄備查。1060301

(中央社)