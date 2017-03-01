原民凱道抗議 府盼透過原轉會對話
原民會日前公布傳統領域劃設辦法，但將私有地排除在傳統領域外，引發原住民族反彈，原民團體連日在凱道抗議；總統府說，應透過總統府召開的原轉會，作為最重要的對話機制。
總統府發言人黃重諺指出，總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會預計3月下旬開會。
原民會14日公布傳統領域劃設辦法，但卻將私有地排除在傳統領域外，引發原住民族反彈，日前分別在行政院及凱道舉行記者會要求退回，同時夜宿凱道等待政府回應。
黃重諺今天指出，府方了解，對於原住民族傳統領域，有些人還有不同的意見。「我們認為應該透過總統府召開的原轉會，作為最重要的對話機制」，總統會與各族推舉出的委員持續展開對話，並歡迎族人表達多元的意見，而總統向原住民族道歉時所宣示的誠意和決心，從來沒有改變。1060301
(中央社)
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