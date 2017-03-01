新民社區長青食堂 銀髮樂活新據點

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新竹市第7處長青樂活健康食堂今天在新民社區發展協會揭牌成立，市長林智堅期盼結合社區力量，鼓勵長輩不僅共餐，吃得健康，更能促進社交、分享經驗，享受樂活。

新竹市長林智堅今天為新民社區長青樂活健康食堂揭牌，他表示，「共餐食堂」讓社區裡的長輩走出家門，在中午時間來到食堂，「老人家吃飯免擱『配電視』。」不僅吃飯有伴，也吃得營養、健康。

新竹市政府社會處表示，為鼓勵長者多走出家門與人際互動，市府與社區共同推動「長青樂活健康食堂」，長輩不但能結交朋友、分享經驗，歡樂氣氛更有助促進食慾和營養吸收，有益健康。新民社區為竹市第7處長青樂活健康食堂，服務時段為每週二、三、五午餐時段。

林智堅指出，除了共餐食堂，在新竹市牙醫師公會的協助下，每年替500名長者安裝全口假牙及口腔篩檢，獲得不少長輩肯定；此外，市府也積極爭取，成為「長照2.0」示範城市。

他說，市府對長輩的照顧得到許多迴響和肯定，不僅在衛福部考核中獲得優等，於天下雜誌「2016幸福城市大調查」中，社福力也名列非六都第3名，包括社區照顧關懷據點、長青共餐食堂、日間托老服務據點105年度合計服務1萬7668人次，隨據點增加，今年預估服務2萬2176人次。1060301

(中央社)