屏東7家農會 順利產生理監事
屏東縣各農會會員代表大會今天起陸續召開3天，進行理監事選舉，今天有7家農會順利產生理監事，理事部分，7家農會都由當權派掌握優勢。
今天選舉的7家農會分別是高樹、內埔、車城、里港、屏東市、琉球及新園。
縣府農業處表示，今天7家農會全都在平順的情況下，產生理監事人選。
明天即將選出理監的萬丹鄉農會，在野派參選理事的李麗卿及王金義，因被農會認定2人失格未列入候選人名單，引發2人抗議，昨天要求縣府釐清資格爭議後再准予農會改選理監事，縣府今天請示農委會後，農委會要求縣府輔導農會成立專案小組處理認定資格。
農業處表示，至下午6時，萬丹農會還沒有處理這件事，明天的萬丹農會會員代表大會有可能會延後舉行。
屏東改選理監事的23家農會中，有琉球、新園、麟洛、恆春、崁頂、東港、佳冬、枋山8家農會理事候選人為同額競選，監事候選人同額者只東港1家。
各農會3巨頭包括理事長、常務監事、總幹事，預定3月15日前產生。1060301
(中央社)
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