年金改革 葉宜津盼軍公教體諒 不得不改

民主進步黨立法院黨團幹事長葉宜津今天表示，民眾對於年金改革期待很高，她也期待軍公教能夠體諒，這真的是不得已的做法，「不是為砍而砍，再不改革就要倒了」，不得不改。

政府力推年金改革法案，葉宜津下午在立法院受訪時表示，一般民眾對年金改革期待很高，民眾不會分立法院、考試院、行政院，就是執政黨該做的事。

她也說，推動年金改革攸關軍公教原有權益，一定會有反彈，但她強調這不是為砍而砍，「絕對沒有針對性」，期待軍公教能夠體諒，真的是不得不的做法，希望影響越小越好，也會特別照顧較弱勢、低階的公務員，考量給付的「樓地板」訂定範圍最重要。

葉宜津說，軍公教在職時，因為工作不同，因此有不同收入，但退休後絕大部分退休俸是國家給的，甚至是年輕一輩在付出的，因此希望能盡量做到平等，否則與軍公教的給付差距太多，一般民眾很難接受。

葉宜津表示，因為信任考試院，民進黨團還沒提出自己版本，但如果考試院太慢提出修法版本、時間真的延後太多，黨團會有因應作法，相關提案都在研擬中。1060301

(中央社)