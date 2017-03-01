葉俊榮：婦聯會應清楚呈現勞軍捐流向

內政部長葉俊榮今天表示，婦聯會雖然是人民團體，但曾收過公共捐款，財務公開透明是最基本的要求，內政部會繼續要求婦聯會清楚呈現勞軍捐流向，並窮盡努力讓財務公開透明。

立法院內政委員會105年10月曾通過提案，要求內政部在3個月主動清查中華民國婦女聯合會地籍資料庫等相關資料，若婦聯會仍拒絕提供，將依法處理。

民主進步黨籍立法委員賴瑞隆今天質詢時，詢問婦聯會提供相關資料的現況。葉俊榮說，婦聯會長期不願意提供資料，內政部先作警告，也由會計師登門，婦聯會才相當程度配合提供資料，最早提供收支決算表，最後資產負債表也送來，已經能看出現金流量。

葉俊榮說，但婦聯會對於當時勞軍捐的狀況、流向，沒有進一步交代，雖然有部分配合，內政部已再次發文，要求針對勞軍捐資料要再詳細一點，婦聯會有初步配合，他正向看待，「但還不夠，會繼續要求」。

賴瑞隆指出，婦聯會擬自總資產381億元中提取280億元捐作公益用途，其中60億捐給振興醫院。葉俊榮說，人民團體要捐款促進公益，都是正面看待，但不等於交代清楚勞軍捐流向，「這是兩回事，勞軍捐還是要清楚交代」。

賴瑞隆追問，若婦聯會再不配合，是否不排除解散？葉俊榮說，按照人民團體法的機制，都有準備，但會窮盡努力，希望婦聯會努力讓財務公開透明，對一般國人社會公開。1060301

(中央社)