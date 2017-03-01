詹啟賢報告三一九案 陳鎮湘致意未致歉

前中國國民黨副主席詹啟賢今天針對三一九槍擊案在國民黨中常會後進行專案報告，日前質疑詹啟賢的國民黨副主席陳鎮湘在會後向詹啟賢致意，並未致歉。

媒體報導，陳鎮湘日前在黃復興黨部座談，為三一九槍擊案質疑詹啟賢；詹啟賢說，希望到國民黨中央常務委員會說明，如果有任何不法或對不起國民黨，願退黨、退選。

國民黨今天安排詹啟賢在中常會後專案報告，並接受中常委詢問。詹啟賢報告指出，三一九槍擊案發生時，奇美醫院距離最近，並非刻意選定，且前總統陳水扁傷口送到奇美醫院前已存在，非奇美醫院造假。當天他即表示陳水扁傷勢不嚴重。

詹啟賢說，有關奇美小護士皆為傳聞，他當時公開說，如果真有奇美小護士，他願提供2000萬元獎金，但至今無人出面領取。他建議國民黨司法委員會立委，要求法務部查清是否真有奇美小護士。

詹啟賢表示，如果有人受傷到醫院，醫院開診斷書，但無法證明傷是如何造成，因為這是其他機關的事。三一九槍擊案已經發生13年，既然對他有質疑，他誠實報告，留下紀錄。

詹啟賢報告時，陳鎮湘並未在場，待詹啟賢報告結束，步出會場，在門口等候的陳鎮湘趨前向詹啟賢握手致意，但並未當面表達歉意。

陳鎮湘向詹啟賢說，他是反映基層心聲；詹啟賢則說，既然大家有疑問，藉機會說清楚，「基層或你有不清楚」，隨時聯繫；陳鎮湘回說，好的，隨時聯絡。

陳鎮湘會後被媒體問到，已在臉書表達歉意，為何未當面向詹啟賢致歉時說，他就事論事，他與詹啟賢是同事，發言帶來困擾，有點感覺不好意思，之前已在臉書表達歉意，就不需要再說了。

陳鎮湘說，這個事情沒有答案，12年來沒有答案，他到基層聽到都是懷疑，「表達懷疑，難道不對嗎」？

是否滿意詹啟賢的報告，陳鎮湘表示，他沒有參加，讓詹啟賢有機會暢所欲言，他會看錄影。基層了解後，還可以再和詹啟賢交換意見，不管怎樣，這件事情沒有答案，「永遠都是個謎」，不是嗎？詹啟賢為此報告，如果真正能釋懷是好事，如果不能釋懷，永遠得不到答案。

此外，國民黨中常委姚江臨在中常會發言表示，有黨務高層批評黨主席參選人，這對往後團結不利，他認為副主席郝龍斌、胡志強應該請假，副主席陳鎮湘也應該請假。

黨主席洪秀柱表示，選舉要公平、公正、公開，陳鎮湘說話直率，已經透過書面表達歉意，她希望大家謹言慎行，各陣營支持者不要相互攻擊，希望選舉結果順暢圓滿。

姚江臨接著說，陳鎮湘提到有人是李登輝第二，不知是什麼意思，應該解釋；洪秀柱說，陳鎮湘已經表達歉意，不用再多說，希望以後不要再發生。

陳鎮湘面對媒體詢問是否請假時說，他到基層座談與請假有什麼關係？他沒有幫誰輔選，到基層座談，座談聲音怎麼出去他都不知道。1060301

(中央社)