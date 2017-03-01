老爺傳愛 加入展望會定期資助
台東知本老爺酒店總經理劉祖寧今天率領主管拜訪世界展望會台東成功分會，孩童相當開心，劉祖寧允諾加入定期資助行列。
老爺酒店去年底展出台灣世界展望會畫作，讓國內外來渡假的旅客欣賞，留下深刻的印象，酒店也因此增添更多色彩，這次公益活動更成功募集到15名資助者，總經理劉祖寧也允諾加入定期資助。
劉祖寧今天率領飯店主管前往台灣世界展望會成功中心，專程向小朋友們及社工老師們致謝，讓酒店去年底能展出孩子們的畫作。
社工老師說，小朋友們知道知本老爺酒店的總經理要來，大家既興奮又開心的期待著。飯店車輛一抵達就迫不急待的帶領大家參觀發展中心的各個教室而且還不忘介紹一番，不僅如此還安排迎賓表演，可說非常用心的接待。
台灣世界展望會市場行銷處長陳維智代表小朋友們，謝謝飯店提供這麼好的機會，讓孩子們有發揮的空間，進而啟發孩子們更多的才能。
社工老師淑貞表示，因老爺的鼓勵，現在連成功中心的6樓教室牆壁都成了小朋友的畫布，一幅幅令人驚豔的大型創作。
劉祖寧看到也驚訝不已的說，「原來小朋友的才藝天賦不是只有那一張小小圖畫而已」。1060301
(中央社)
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