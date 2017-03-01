讓睪丸不堆脂肪？ 新北：誇大離譜
新北市政府今天公布105年食品、藥物及化粧品違規廣告統計，共開罰591件違規，甚至有健康食品廣告誇大離譜，宣稱不會堆積脂肪肝腎及睪丸週遭，共被各縣市查辦75件並開罰。
新北市府衛生局今天公布105年食品、藥物及化粧品違規廣告，共開罰591件違規，裁處新台幣1337萬。其中，違規食品廣告以宣稱減肥瘦身類佔第1位。
其中，麗基公司自行誇大「愛之味健字號紅神孅」健康食品，廣告宣稱有效阻止過多脂肪堆積肝臟、腎臟週遭及睪丸週遭等誇張功效，就被各縣市查辦75件違規，罰款累計達新台幣115萬元。
衛生局表示，麗基公司自行誇大功效，例如「持續10週減少體脂肪12.8％，降低體重2％，1天4顆沒有副作用，6瓶減少6公斤，12瓶減少12公斤」等相當誇張的廣告詞。
衛生局副局長許朝程表示，麗基公司透過電視購物及網路，招攬不知情的消費者掏錢購買，幾乎受到全國各衛生機關查辦。新北市府衛生局追辦，依違反健康食品管理法開出鉅額罰單。
衛生局食品藥物管理科長劉君豪統計，105年全年度食品、藥物及化粧品違規廣告共2445件，以食品類占57居多，其次是化粧品類27％；及藥物類16％。廣告內容以宣稱減肥瘦身居多，其次為宣稱預防癌症、提升免疫力及視力保健。 1060301
(中央社)
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