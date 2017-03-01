嫦娥五號年底奔月 將攜回2公斤月球土壤
中國嫦娥五號月球探測器目前已完成絕大部分大型試驗，計劃於8月進入發射場進行多項測試，為月球採樣返回任務做準備。如果進展順利，今年底就可以把2公斤的月壤「打包」回地球。
新華社報導，中國航天科技集團公司五院月球探測衛星總指揮兼總設計師顧問葉培建表示，按計畫，嫦娥五號將在今年年底完成探月「繞、落、回」的最後一步，屆時，中國探月三期的目標就已全部完成。
葉培建表示，嫦娥五號將實現中國開展航天活動以來的四個「首次」：首次在月球表面自動採樣；首次從月面起飛；首次在38萬公里以外的月球軌道上進行無人交會對接；首次帶著月壤以接近第二宇宙速度返回地球。它的採樣、起飛上升、交會對接等任務環節是此次任務最主要的挑戰。
按計劃，嫦娥五號將於今年11月底前後，由中國目前推力最大的長征五號運載火箭從中國文昌航天發射場發射。發射後將有奔月、落月、採樣、返回等過程，如果進展順利，將在一個月內完成，今年內就能將2公斤的月壤「打包」回地球。
葉培建說，「如果採樣返回成功，則意味著中國人有了自己的月球表面樣品可以進行分析，能幫助我們對月球有更深入的了解。」
葉培建表示，嫦娥四號計畫於2018年發射，展開探月第四期工程，將實現全人類首次在月球背面軟著陸並巡視探測。探月四期的主要目標任務包括開展以機器人為代表的月球南北極探測、建立無人的月球科考站，讓著陸器、機器人和地面上的人更好的聯合工作等。
(中時)
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