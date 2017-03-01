交通工程飛快 2020年陸高鐵覆蓋113大城

大陸首條穿越秦嶺的高速鐵路──西安至成都高鐵陝西段正線、站線軌道在2月28日全線通車。同一天，廣州地鐵13號線首期最後一個車站──南崗站主體結構封頂。在大陸各地，類似的交通大工程飛快進行，並以驚人的速度完工，逐漸改變大陸地貌，為13億人帶來更便捷的交通。

大陸國務院日前印發《「十三五」現代綜合交通運輸體系發展規畫》。到2020年，大陸的高速鐵路將覆蓋超過113個大城市（包括超大城市）。50多個城市將建成機場進入通飛機時代。全國將以零距離換乘方式重點打造150個綜合客運樞紐。

十三五期間，官方將加快高速鐵路網建設，貫通京哈─京港澳、滬昆、廣昆等高速鐵路，並建設京港、青銀、京蘭等高速鐵路，擴大高速鐵路覆蓋範圍。預估到2020年，高速鐵路將覆蓋80%以上。城區常住人口100萬以上的城市，其中8成將有高鐵經過。

就以最近的工程為例。西成高鐵設計時速250公里，通車後將成為四川北上出川的快速鐵路大通道。屆時，從成都出發，3個多小時到西安、8個多小時能到北京。廣州地鐵13號線有望在今年底通車，最高時速達100公里。

「以後在成都吃完早餐後，可以輕輕鬆鬆搭高鐵，然後在北京輕閒的吃晚餐。」專家指出，高鐵不但拉近了大陸各地的距離，更將許多城市容納在一日生活圈內，帶來巨大變革。

除了高鐵快速發展，2015年，民用運輸機場為207個。到2020年將達到260個。公路部分到2020年，大陸公路通車里程將增加57.2萬公里，達到458萬公里，其中國家高速公路增加2.2萬公里。且車輛安裝使用ETC比例大幅提升，公路客車ETC使用率由2015年的30%，提高至50%。

(旺報)