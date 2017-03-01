全球十大港口占七 陸大航海時代來臨
上世紀80年代末期，世界十大港口中沒有一個在大陸。如今，全球貨櫃碼頭的前十大，大陸就占了7個。台灣的高雄港過去一度是全球第三大貨櫃港，如今跌到第13。屬於大陸的「大航海時代」即將來臨。
航運業指出，2011年上海港成為世界第一個貨櫃吞吐量超過3000萬TEU（20呎標準貨櫃）港口後，貨物吞吐量和貨櫃吞吐量保持全球雙第一。全球排名前20家航運業者都進駐上海，如今上海領先新加坡的幅度越來越大，穩坐世界第一大港。
大陸是世界製造業大國，貨櫃越來越多，帶動各港口吞吐量有增無減。過去的40年，大陸港口平均年淨利潤達10%，港口投資1兆元。如此的邊際收益和投資效果在美國、日本和歐洲等發達國家也不多見。如今更依「一帶一路」助勢，讓各港口在「海上絲綢之路」沿線港口中快速成長。
大陸海運發展迅速，台灣也一樣發燒。航運業指出，台灣2016年國際航線貨櫃裝卸量總計1476萬TEU，是歷年次高，其中高雄港成長1.4%，雖然優於新加坡的-0.1%、深圳的-1.0%及香港的-2.5%，但仍低於上海的1.6%和及寧波舟山的4.5%。預期兩岸海運今年都會成長，但大陸的增速會大於台灣，規模也持續擴大，穩占世界龍頭地位。
(旺報)
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