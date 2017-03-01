打線受壓制 中職聯隊0比3落後日本隊

中職聯隊先發鄭凱文。（取自CPBL粉絲團）

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中職聯隊昨日以8比5擊敗經典賽日本隊，雙方今天(1日)繼續在福岡巨蛋進行「中職日職對抗賽」 第2戰，此役中職聯隊受限於日本隊王牌菅野智之的壓制，前5局沒能攻下分數，本土王牌鄭凱文則是面對首打席就挨轟，前5局打完，日本隊以3比0領先。

中職聯隊此戰排出中信兄弟鄭凱文掛帥，1局上面對日本開路先鋒山田哲人，第2球就被掃出左外野方向的陽春全壘打，日本隊先取得1比0的領先，之後鄭凱文又投出2次保送，好在及時回穩，第2局則製造3上3下，合計投了2局失1分。

3局起中職聯隊換上兄弟洋投艾迪頓，投到第5局時讓秋山翔吾敲安打、再保送坂本勇人，接著筒香嘉智擊出一壘方向滾地球，投手未補位，日本跑回第2分，中田翔隨後再補上高飛犧牲打，日本隊單局添2分，比數形成3比0。

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而面對去年日職中央聯盟自責分率、三振「雙冠王」菅野智之，中職聯隊打線在前3局受到壓制，敲出的2支安打都來自開路先鋒陳傑憲。昨日繳出3支3(1轟)表現的王柏融，4局上第2度面對菅野智之時，掃出右外野方向的安打，詹子賢也在2出局後敲安，但無功而返，第5局日本隊換投石川步。

(中時電子報)