12萬餘退伍軍人領終身俸 平均每月近5萬

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軍職人員退休所得：區分階級按退休年齡分析（全俸）。（資料來源/立委羅致政提供）

軍職人員退除所得（月退休俸＋優存利息）。（資料來源/立委羅致政提供）

根據國軍退除役官兵輔導委員會資料，全台灣目前約有12萬1949名退伍軍人領有終身退休所得，月退休俸加上18%優存利息，平均每個月可領4萬9379元。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會進行業務報告，民進黨籍立委羅致政質詢時指出，根據他向退輔會調閱的數字，目前共有12萬1949名退伍軍人領取終身退休所得，平均每月可領4萬9379元。

平均月退休所得是月退俸每月約3萬8519元，加上18%優惠存款利息平均約1萬4142元。羅致政指出，因為兩者計算基準有一些差異，因此若將兩者相加，所得數字前後會稍微有點不一致。

(中時)