安心亞前進米蘭觀摩時尚 被封「秀霸」
今年的米蘭時裝周潮星雲集，蔡依林、章子怡、李宇春、歐陽娜娜等人均應邀參加，但唯有首次參加的安心亞被封為「米蘭秀霸」，連續5天觀看Gucci、Max Mara、Fendi、Moschino、Blumarine和Salvatore Ferragamo等多場重量級大秀，台北時間昨天（2月28日）晚上7點多，還在米蘭的陽光下開心街拍。
以時尚雜誌客座編輯的身分，安心亞前進米蘭進行「時尚觀摩之旅」，甜美笑容，時而靈動俏皮，時而飄曳浪漫，或化身優雅女神，或活潑公主，獲得各界肯定，大陸的時尚網天天都po出她的最新街拍或紅毯照。
安心亞拍完電視劇《妹妹》之後，因自我要求高，事業碰到瓶頸，加上爛桃花，情緒陷入嚴重低潮，一度萌生放棄演藝事業的念頭。經過沉澱，加上蔡康永：「長得漂亮是優勢，活得漂亮是本事」的啟發，安心亞去年底再出發，推出新專輯《人生要漂亮》，3首歌曲上線，她也不惜扮醜，拍MV，兩岸人氣爆表，榮登臺灣女藝人代言之冠，産品包含飲料、包包、牛仔褲等，收入頗豐，圈粉無數。
(旺報)
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